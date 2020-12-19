Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: İlhami Şenyurt, Mehmet Gül

Fenerbahçe HDI Sigorta: İzzet Ünver, Emre Batur, Metin Toy, Hidalgo, Vigrass, Ulaş Kıyak (Hasan Yeşilbudak, Ahmet Karataş, Caner Pekşen, Hoag, Nwachukwu)

Halkbank: Walsh, Berger, Faik Samed Güneş, Hernandez, Gökhan Gökgöz, Oğuzhan Karasu (Volkan Döne, Caner Ergül, Aslan Ekşi, Efe Bayram, Ediz Kaan Fırıncıoğlu)

Setler: 25-22, 25-22, 25-21

Süre: 90 dakika (31, 30, 29)