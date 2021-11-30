Salon: Burhan Felek Voleybol

Hakemler: Pawel Burkiewicz (Polonya), İlhami Şenyurt (Türkiye)

Fenerbahçe HDI Sigorta: Louati, Ahmet Tümer, Metin Toy, Hidalgo, Hasan Sıkar, Oğulcan Yatgın (Burak Mert, İzzet Ünver, Emre Batur, Muhammet Kaya)

Cannes Dragons: Klyamar, Bregent, Menzel, Fromm, Koncilja, Tschupp (Okan Demiryürek, Mouiel, Gruvaeus, Sossenheimer)

Setler: 28-26, 25-21, 25-22

Süre: 91 dakika (31, 30, 30)