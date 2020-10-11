Fenerbahçe HDI Sigorta: 3 - Arkas Spor: 0

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu

Hakemler: Ozan Sarıkaya, Mehmet Gül

Fenerbahçe HDI Sigorta: Hoag, Emre Batur, Metin Toy, Hidalgo, Vigrass, Ulaş Kıyak (Hasan Yeşilbudak, Hasan Sıkar)

Arkas Spor: Blankenau, Burak Güngör, Matic, Efe Mandıracı, Yiğit Gülmezoğlu, Mustafa Koç (Bravo, Lagumdzija, Mustafa Cengiz, Winkelmuller, Çağatay Durmaz)

Setler: 25-19, 25-17, 25-22

Süre: 78 dakika (26, 25, 27)

AXA Sigorta Efeler Ligi 8. hafta mücadelesinde Fenerbahçe HDI Sigorta, konuk ettiği Arkas Spor'u 3-0 yendi.