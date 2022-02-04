Fenerbahçe HDI Sigorta: 3 - Altekma: 0

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Ozan Sarıkaya, Seçkin Yener

Fenerbahçe HDI Sigorta: Louati, Ahmet Tümer, Metin Toy, Hidalgo, Emre Batur, Marouflakrani (Hasan Yeşilbudak, Burak Mert, Taha Erden)

Altekma: Cafer Kirkit, Ömer Furkan Dur, Buculjevic, Hamacher, Yunus Emre Tayaz, Oğuzhan Tarakçı (Mehmet Özbek, Hüseyin Şahin, Khani, Ertuğrul Gazi Metin, Kerem Yaman, Halil Dolaşık, Enes Atlı, Altay Demirci)

Setler: 25-21, 25,20, 25-21

Süre: 85 dakika (28, 28, 29)