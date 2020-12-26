Fenerbahçe HDI Sigorta: 0 - Ziraat Bankkart: 3

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: İlhami Şenyurt, Mehmet Gül

Fenerbahçe HDI Sigorta: İzzet Ünver, Emre Batur, Metin Toy, Hidalgo, Vigrass, Ulaş Kıyak (Hasan Yeşilbudak, Caner Pekşen, Hoag, Ahmet Karataş, Nwachukwu)

Ziraat Bankkart: Van Garderen, Muhammed Ertuğrul, Ter Maat, Atanasov, Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi (Berkay Bayraktar, Burakhan Tosun, Halil İbrahim Yücel)

Setler: 22-25, 29-31, 16-25

Süre: 94 dakika (27, 43, 24)