Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü!
Fenerbahçe, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada çalışmalarını sürdürdü.
Giriş: 20.03.2025 - 13:55 Güncelleme: 20.03.2025 - 13:55
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda milli takımlarda bulunan oyuncuların yer almadığı belirtildi.
Isınma çalışmalarıyla başlayan idmanın, çift kale maçla sona erdiği aktarıldı.
Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
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