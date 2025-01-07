Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü!
Fenerbahçe, çalışmalarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Giriş: 07.01.2025 - 15:04 Güncelleme: 07.01.2025 - 15:04
Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde, Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, dar alanda çift kale maçlarla tamamlandı.
Sarı-lacivertiler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
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