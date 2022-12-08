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Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü

Hazırlıklarını Antalya’da yaptığı kamp ile devam ettiren Fenerbahçe bugün yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü

Giriş: 08.12.2022 - 18:19 | Güncelleme: ABONE OL
Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü
İHA

Fenerbahçe, Süper Lig'e Dünya Kupası nedeniyle verilen arada hazırlıklarını Antalya’da yaptığı kamp ile devam ettiriyor. Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde yapılan idman ısınma hareketleriyle başladı.

Koordinasyon, çabukluk çalışması yapan sarı-lacivertliler, yarı sahada yapılan çift kale maç ile idmanı tamamladı. Antrenman öncesinde Jorge Jesus'un saha içerisindeki kaleleri düzeltmesi ve idman yeleklerini titizlikle seçmesi ise dikkati çekti.


Sarı-lacivertli takımda kamp kadrosuna dahil edilmeyen Altay, Emre Mor, Arda, Valencia, Pedro ve Peres hazırlık maçlarında forma giyemeyecekleri için İstanbul’da bırakılmıştı.

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