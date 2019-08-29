Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde yapılan antrenmanın ilk 20 dakikası basına açık gerçekleştirildi. Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan çalışma koordinasyon ve çabukluk antrenmanı ile devam etti. Daha sonra 3 gruba ayrılan sarı-lacivertli oyuncular, pas çalışması gerçekleştirdi.

Sarı-lacivertli ekipte kaleci Altay, sırtındaki ağrılar sebebiyle hazırlıklarını salonda sürdürürken, sakatlıkları bulunan Moses, Isla ve Hasan Ali çalışmalarda yer almadı.

Fenerbahçe, Trabzonspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı idman ile sürdürecek.