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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe, Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe, Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı

        Fenerbahçe, 22 Ekim Pazar günü saat 19.00'da Hatayspor ile oynayacağı Trendyol Süper Lig 9. hafta maçının hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 21:36 Güncelleme: 12.10.2023 - 21:36
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        Fenerbahçe, Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı
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        Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen antrenman; koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı.

        Pas çalışmalarıyla devam eden idman, çift kale maçlarla sona erdi. Sarı-lacivertliler, Hatayspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.

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