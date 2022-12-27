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Fenerbahçe - Hatayspor CANLI YAYIN

Fenerbahçe - Hatayspor maçının canlı anlatımı HTSPOR'da... Fenerbahçe, Süper Lig'in 16. haftasına Hatayspor'u konuk ediyor

Giriş: 27.12.2022 - 19:05 | Güncelleme: ABONE OL
Fenerbahçe - Hatayspor CANLI YAYIN | Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?
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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Atakaş Hatayspor'u konuk ediyor.

STAT: Ülker
SAAT: 20.00
YAYIN: beIN Sports
HAKEM: Sarper Barış Saka

20' King, 26' Batshuayi

FENERBAHÇE: Altay, Osayi-Samuel, Gustavo, Szalai, Ferdi, Arao, Zajc, İrfan Can, Rossi, King, Batshuayi

HATAYSPOR: Erce, Kamil, Vranjes, Burak, Adekugbe, Aabid, Onur, Ruben Ribeiro, Saba Lobjanidze, El Kaabi, Ze Luis

YENİDEN ÇIKIŞ ARIYOR

Ligde son 2 maçında sırasıyla Giresunspor ve Trabzonspor'a mağlup olan Fenerbahçe, Hatayspor karşısında kazanarak yeniden çıkışa geçmeyi planlıyor.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertli ekibin, 14 maçta 29 puanı bulunuyor.

CRESPO CEZALI

Fenerbahçe'nin Portekizli orta saha oyuncusu Miguel Crespo, Atakaş Hatayspor maçında forma giyemeyecek.

Sarı-lacivertlilerde Trabzonspor karşılaşmasında çift sarı kartla oyundan ihraç edilen Crespo'nun yanı sıra sakatlığı bulunan Joao Pedro da Hatayspor maçında yer almayacak.

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu ise sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Genç oyuncu, kart görmesi durumunda Antalyaspor deplasmanında forma giyemeyecek.

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