FENERBAHÇE - HATAYSPOR

STAT: Ülker

SAAT: 19:00

HAKEM: Yasin Kol

YAYIN: BeIN Sports 1

FENERBAHÇE: Altay, Ozan, Tisserand, Serdar Aziz, Çağtay Kurukalıp, Crespo, Zajc, Arda Güler, Osayi, Rossi, Serdar Dursun

TEKNİK DİREKTÖR: İsmail Kartal

HATAYSPOR: Munir, Kamil, Sackey, Burak, Samuel, Onur, Ruben, Saba, Dylan, Benzia, Ayoub

TEKNİK DİREKTÖR: Ömer Erdoğan

MAÇTAN NOTLAR

Ligin 25. haftasında deplasmanda GZT Giresunspor'u yenen Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise Çekya'nın Slavia Prag takımına sahasında mağlup oldu. Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki sarı-lacivertliler, haftaya 40 puan ve averajla 6. sırada girdi. Konuk ekip, ligde oynadığı 25 maçta 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 10 mağlubiyet sonucunda topladığı 39 puanla 7. sırada haftaya başladı.

6 EKSİK

Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor karşısında 6 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Mesut Özil, Filip Novak, Luiz Gustavo, İrfan Can Kahveci ve Kim Min-jae'nin yanı sıra sarı kart cezalısı Ferdi Kadıoğlu, Hatayspor karşısında forma giyemeyecek.

Hatay temsilcisinde sakatlığı süren Simon Falette ve Burak Can Çamoğlu'nun yanı sıra 5 maç men cezası bulunan Fatih Kurucuk, karşılaşmada forma giyemeyecek.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Hatay'da oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe, 2-1 kazanmıştı.