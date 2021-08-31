Transfer döneminin son günlerinde hareketliliğini artıran Fenerbahçe, Premier League takımlarından Brentford'da forma giyen forvet oyuncusu Halil Dervişoğlu'nu kadrosuna katmak için sona yaklaştı. Milli futbolcunun kulübüyle anlaşma sağlayan Sarı-lacivertliler, 21 yaşındaki oyuncuyu 1 yıl kiralamak için 1,5 milyon Euro transfer bedeli ödeyecek. Brentford ile her konuda anlaşma sağlayan Sarı-lacivertli kulüp, Dervişoğlu'nun satın alma opsiyonunu da elinde bulunduracak.

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