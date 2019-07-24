Yeni sezon hazırlıklarının yurt dışı etabı için Avusturya’da bulunan Fenerbahçe, günün ilk antrenmanını sabah saatlerinde gerçekleştirdi. Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde yapılan antrenman koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. 5 grup halinde yapılan pas çalışması ile devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Sarı-lacivertliler, akşam saatlerinde yapacağı ikinci antrenman ile günü tamamlayacak.