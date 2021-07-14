Fenerbahçe günü tek antrenmanla tamamladı

Yeni sezon için çalışmalarını Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Fenerbahçe, günü tek idmanla tamamladı. Sarı-lacivertli oyuncular, saat 16.45'te salonda yaptıkları ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından sahaya geçti. Futbolcular burada çabukluk çalışmalarının sonrasında 3 gruba ayrılarak 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

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