Fenerbahçe günü çift idmanla geçti

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı değerlendirmek için dün Antalya'da kampa giren sarı-lacivertli ekip, Belek Turizm Merkezi'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde günün ikinci antrenmanını akşam saatlerinde yaptı.

İdmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

Taktik ağırlıklı çalışma yapan sarı-lacivertli ekip , Antalya kampındaki hazırlıklarına yarın da devam edecek.