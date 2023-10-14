Fenerbahçe günü çift antrenmanla tamamladı

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Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen idman koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan futbolcular 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Dar alanda gerçekleştirilen pas ve şut çalışmalarıyla devam eden antrenman bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmalarla sürdürecek.