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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe günü çift antrenmanla tamamladı - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe günü çift antrenmanla tamamladı

        Fenerbahçe, Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 20:11 Güncelleme: 14.10.2023 - 20:11
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        Fenerbahçe çift antrenmanla tamamladı
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        Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen idman koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan futbolcular 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Dar alanda gerçekleştirilen pas ve şut çalışmalarıyla devam eden antrenman bireysel çalışmalarla sona erdi.

        Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmalarla sürdürecek.

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