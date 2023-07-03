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Fenerbahçe günü çift antrenmanla tamamladı

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü

Giriş: 03.07.2023 - 20:56 | Güncelleme: ABONE OL
Fenerbahçe günü çift antrenmanla tamamladı
DHA

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Oyuncular çabukluk çalışmaları sonrası 2 grup halinde pas çalışmaları yaptı. Dar alanda hücum varyasyonlarıyla süren idman, koşu parkurunda yapılan dayanıklılık koşularıyla sona erdi.

Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanlarla devam edecek.

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