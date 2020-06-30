Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümü salonda yapıldı.

Daha sonra sahaya geçen futbolcular, pas ile top kapma çalışmasının ardından kuvvet ve dayanıklılık koşusuyla antrenmanı tamamladı. Ailevi sebeplerle geçen hafta ülkesine giden Miha Zajc, bugün idmana çıktı

Sarı-lacivertli takım, hazırlıklarına yarın devam edecek.