Fenerbahçe - Giresunspor maçı saat hangi kanalda, saat kaçta ve ne zaman? Jesus'un ilk 11'i... Fenerbahçe maçı hangi kanalda ve şifresiz mi yayınlanacak?

Fenerbahçe - Giresunspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

Fenerbahçe, Süper Lig'in 14. haftasında evinde Giresunspor'u konuk edecek. Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe geride kalan 12 müsabakada topladığı 29 puanla lider durumda bulunuyor. Giresunspor ise çıktığı 12 maçta topladığı 12 puan ile 15. sırada yer alıyor. Peki Fenerbahçe - Giresunspor maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte tüm detaylar...

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