Fenerbahçe Giresunspor maçı için artık heyecan dorukta. Süper Lig 2021-2022 sezonunun 6. hafta maçına sahne olacak Fenerbahçe Giresunspor maçı ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik...

FENERBAHÇE GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe Giresunspor maçı Perşembe akşamı saat 20:00'de başlayacak ve mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak...

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Serdar Aziz, Szalai, Min Jae, Osayi-Samuel, Zajc, Gustavo, Ferdi Kadıoğlu, Mesut Özil, Pelkas, Valencia.