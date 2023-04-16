Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Futbol Süper Lig Fenerbahçe

Fenerbahçe, geriye düştüğü maçlarda 20 puan topladı

Fenerbahçe, bu sezon Spor Toto Süper Lig’de geriye düştüğü maçlarda 20 puan topladı.

Giriş: 16.04.2023 - 14:08 | Güncelleme: ABONE OL
Fenerbahçe, geriye düştüğü maçlarda 20 puan topladı
İHA

Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında konuk ettiği MKE Ankaragücü’nü uzatma dakikalarında bulduğu golle 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, puanını 60'a yükseltirken, zirve takibini sürdürdü. Sarı-lacivertlilere 3 puanı getiren goller Enner Valencia ve Miguel Crespo’nun ayağından geldi.

Fenerbahçe, bu sezon kalesinde ilk golü gördüğü karşılaşmalarda 6 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Sarı-lacivertliler, bu sonuçların 4'üne Kadıköy'de imza atarken, 4'ünü ise deplasmanda yaşadı.

Öte yandan Fenerbahçe, son 3 galibiyetini de geriden gelirken kazanırken, bu süreçte Alanyaspor'u 3-1, Fatih Karagümrük’ü 2-1 ve MKE Ankaragücü'nü 2-1 yenmeyi başardı.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
New York'ta Yastık Savaşı Günü
New York'ta Yastık Savaşı Günü
Dünyanın en kısa zeka testi Harvard öğrencilerini bile zorluyor!
Dünyanın en kısa zeka testi Harvard öğrencilerini bile zorluyor!
Hatay'da 374 esnaf daha tezgahına kavuştu
Hatay'da 374 esnaf daha tezgahına kavuştu
Dört öğretmenin öldüğü yolda tehlike sürüyor!
Dört öğretmenin öldüğü yolda tehlike sürüyor!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.