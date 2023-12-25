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Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan, Galatasaray'la oyandıkları derbi maç hakkında flaş açıklamalarda bulundu.

TRT Spor'a konuşan Kızılhan, Icardi'nin gözünün morarması sonrası sarı-kırmızılıların yaptığı paylaşımla ilgili, "Galatasaray Kulübü olmayan bir pozisyondan mağduriyet yaratmak istiyor. Bu akıllara zarar bir durum. Gündemi manipüle ediyorlar. Bir yalan üzerinden algı yapıyorlar. Adalet değil, ayrıcalık talep ediyorlar. Acaba biz yanlış maçı mı izliyoruz? Mauro Icardi'nin gözünün morarmasının, penaltı pozisyonuyla alakası yok" ifadesini kullandı.

"NELSSON'UN ELİNE ÇARPAN TOPTA PENALTI VAR"

Kızılhan, "Madem Galatasaray adalet istiyor, Victor Nelsson'un eline çarpan topta penaltı var. Bunu konuşalım. Galatasaray yerden kalkmadı, bunu konuşalım. O zaman gerçekleri konuşalım. Oyunu durdurmak için ellerinden geleni yaptılar. Algıyla, manipülasyonla yaratılan mağduriyetin farkındayız." diye konuştu. "BU ZİHNİYET İLE YAN YANA BİR ŞEY YAPMAYACAĞIZ"

Son olarak Süper Kupa maçına ilişkin konuşan Burak Kızılhan, "TFF, Süper Kupa basın toplantısında birlikte çıkıp, çıkmayacağımızı sordu. Galatasaray sanırım kabul etmiş. Biz bu zihniyet ile yan yana bir şey yapmayacağız. Süper Kupa basın toplantısı da dahildir. Tüm kamuoyunun bilgisi olsun" dedi.