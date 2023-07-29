Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan'dan Galatasaray'a cevap: Büyük bir yalan!

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Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan, faaliyet raporunu okudu. Sarı-lacivertli kulübün 2023 yılında tüm branşlarda alınan başarılar katılımcılara aktarıldı. 3 Temmuz ile ilgili konuşan Kızılhan, "Fenerbahçe’mize kurulan 3 Temmuz kumpasının 12. yılını geride bıraktık. Yüce Türk yargısı verdiği kararla, hukuk önünde de gözler önüne serdi. Kumpası tescil etti, rol sahiplerini ise binlerce yıllık hapis cezasına mahkum etti. Fenerbahçe için kumpasın rol sahiplerinden hesap sorulana, maddi ve manevi zararlarımız tazmin edilene kadar bu süreç bitmeyecek. Fenerbahçe haklı davasının sonuna kadar takipçisi olacaktır" diye konuştu.

"KANIT MÜZEMİZDEKİ KUPALARDIR" REKLAM “1959 öncesi şampiyonluklarımız hakkında iki yıl önce yapmış olduğumuz başvuruyla ilgili TFF’nin komisyon kurma kararını dikkatle takip ettik. Sonrasındaki telaşı ve paniği de takip ettik, etmeye de devam ediyoruz. Bu telaşın sebebini de anlamış değiliz. Biz bu başvuruyu iki yıl önce yaptık, normal şartlarda o günkü federasyonun daha hızlı atması gerekiyordu ama ne yazık ki kaçak cevaplar vererek, görmezden geldiler. Bu karar nedense bir kesimi çok rahatsız etti. Huzursuz oldular, inanılmaz bir algı çalışmasına başladılar. Söylediğimiz, resmi belgelerle anlattığımız ve federasyona sunduğumuz gerçekler apaçık ortadadır. Tahkim başvurusunun geçmişte reddedildiği söylemi büyük bir yalandır. Bu işte tek bir doğru var, onun da en büyük kanıtı müzemizdeki kupalardır. İşi sulandırmaya, yalanla manipülasyon yapanlar bulmaya çalışmayın. Kurulacak komisyonun her adımının da takipçisi olacağız. Komisyonda yer alacak tarihçi ve hukukçunun baskılardan uzak ve adil karar vermesi gerektiğini tekrar vurgulamak istiyorum. 100. yılını kutlayan TFF’nin 1959 öncesi vereceği doğru kararı hiçbir algıya kapılmadan vereceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"F.BAHÇE DÜNYANIN EN BÜYÜK SPOR KULÜBÜDÜR" Milletler Ligi'nde şampiyon olan Kadın Voleybol Milli Takımı'nı tebrik eden Kızılhan, şunları söyledi: "Kadın Voleybol Milli Takımı tarihi bir zafer kazandı. Onları kutluyorum ve başarılarının devamını diliyorum. Türkiye’nin en büyük spor kulübü olmak için maddi anlamda zorlansak da yer almak, sporcular yetiştirmek olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil etmek gerekiyor. Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük hatta dünyanın en büyük spor kulübüdür. Bu büyük başarıda yer alan sporcularımız başta Eda Dündar, Vargas, Gizem Örge ve Aslı Kalaç’ı kutluyoruz. Hep birlikte verdikleri mücadele bizleri onurlandırdı. Teşekkürler Filenin Sultanları."