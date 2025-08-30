Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçına hazır
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın Gençlerbirliği'ne konuk olacağı müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmasıyla başladı.
İki grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yapan futbolcular, idmanı taktiksel ve bireysel programlarla noktaladı.
Fenerbahçe, bugün Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Ankara'ya gidecek.