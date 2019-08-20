Fenerbahçe - Gazişehir maçının yazarı yorumları

Fenerbahçe çok ama çok uzun süren “esmer günlerinin“ ardından, Kadıköy‘de gece vakti güneş gibi parladı... Üstelik Galatasaray, Beşiktaş, Başakşehir‘in 3‘er, Trabzonspor‘un 2 puan kaybettiği ilk haftada sadece “Bereketli ve liderliği getiren“ bir haftayı sadece üç puanı kazanarak değil yanına güveni, morali, futbola dönüşü katarak tamamladı...