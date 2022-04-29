Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Gaziantep FK'yı ağırlarken mücadelenin ikinci yarısında sarı-lacivertlilerin kazandığı penaltı sonrası gerilim yaşandı.

Karşılaşmanın 53. dakikasında Fenerbahçe, Serdar Dursun'un ceza alanında yerde kalması sonrası penaltı kazandı. Penaltı atılmadan önce Amedej Vetrih ve Stelios Kitsiou beyaz noktaya kramponlarıyla zarar vermek istedi.

Fenerbahçeli futbolcular, Gaziantepli futbolcuların penaltının kaçması için zemini bozma çabalarına tepki gösterdi. Bir anda iki takım futbolcuları arasında gerilim yaşandı.

Maçın hakemi Sarper Barış Saka, Amedej Vetrih ve Stelios Kitsiou'nun yanı sıra İrfan Can Kahveci'ye sarı kart gösterdi.