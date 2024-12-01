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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe Gaziantep FK'ya hazır! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe Gaziantep FK'ya hazır!

        Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında yarın Gaziantep FK'yi konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2024 - 14:16 Güncelleme: 01.12.2024 - 14:16
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        F.Bahçe Gaziantep FK'ya hazır!
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        Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.

        Bireysel çalışmalarla devam eden idmanın, taktiksel çalışmalarla noktaladığı kaydedildi.

        Bu çalışmayla hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, maç için kampa girdi.

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