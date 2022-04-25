Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların koşu, ısınma ve çabukluk hareketlerinin ardından pas çalışması yaptığı belirtildi.

Dar alanda çift kale maçla devam eden idmanın, bireysel çalışmalarla sona erdiği kaydedildi.

Bright Osayi-Samuel ve Mert Hakan Yandaş'ın çalışmalarını salonda sürdürdüğü, Dimitris Pelkas, Miguel Crespo ve Attila Szalai'nin tedavilerine devam edildiği aktarıldı.

Sarı-lacivertli takım, hazırlıklarına yarın devam edecek.