Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda sarı-lacivertliler, koordinasyon hareketlerinin ardından pas organizasyonları üzerinde durdu.

Antrenman, şut çalışmasıyla tamamlandı.

Sarı-lacivertli takım, Galatasaray karşılaşmasının hazırlıklarına yarın gerçekleştireceği idmanla devam edecek.