Fenerbahçe Galatasaray basketbol derbisi için geri sayım başlamış durumda. Kupada şampiyonluk hedefleyen iki ezeli rakibin mücadelesi öncesi merak edilen bilgileri bir araya getirdik.

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye Kupası yarı final ilk maçı olan Fenerbahçe Galatasaray maçı yarın akşam saat 18:00'de başlayacak.

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Büyük bir merakla beklenen Fenerbahçe Galatasaray basketbol derbisi Tivibu Spor'dan canlı yayınlanacak.