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Haberler Basketbol STBL Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Galatasaray basketbol maçı hangi kanalda

Fenerbahçe Beko Galatasaray Nef maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Beko Galatasaray Nef maçı hangi kanalda?

Türkiye Kupası yarı final ilk maçı Fenerbahçe Galatasaray derbisine sahne olacak. Sarı lacivertli ve sarı kırmızılı basketbolseverler şimdiden; Fenerbahçe Beko Galatasaray Nef maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorularının cevaplarını arıyor. İşte Fenerbahçe Galatasaray basketbol maçı ile ilgili ayrıntılar...

17.02.2022 - 13:13 | Güncelleme: ABONE OL
Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Galatasaray basketbol maçı hangi kanalda

Fenerbahçe Galatasaray basketbol derbisi için geri sayım başlamış durumda. Kupada şampiyonluk hedefleyen iki ezeli rakibin mücadelesi öncesi merak edilen bilgileri bir araya getirdik.

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye Kupası yarı final ilk maçı olan Fenerbahçe Galatasaray maçı yarın akşam saat 18:00'de başlayacak.

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Büyük bir merakla beklenen Fenerbahçe Galatasaray basketbol derbisi Tivibu Spor'dan canlı yayınlanacak.

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