Fenerbahçe - Galatasaray maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabakada biletler 23 Aralık 2023 Cumartesi günü satışa çıktı. Liderlik mücadelesi veren iki takım üç puan için sahaya çıkıyor. Peki, "Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Derbi maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?" İşte Fenerbahçe - Galatasaray maçına ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...