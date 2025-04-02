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        Haberler Bilgi Spor FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE | ATV canlı yayın ekranı ile Türkiye Kupası Fenerbahçe - Galatasaray maçı izle (FB GS derbisi şifresiz izle)

        Fenerbahçe - Galatasaray maçı canlı izle! ATV canlı yayın ekranı ile ZTK Fenerbahçe - Galatasaray maçı izle

        Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde derbi heyecanı yaşanıyor. Fenerbahçe, sahasında Galatasaray'ı konuk ediyor. Ülker Stadyumu'nda oynanacak mücadele ATV'den yayınlanacak. Hakem Cihan Aydın'ın yöneteceği karşılaşmada Deniz Caner Özaral ve Volkan Ahmet Narinç yardımcı hakem olarak görev yapacak. Müsabakayı kazanan takım, yarı finalde Konyaspor ile karşılaşacak. Dev derbiyi takip etmek isteyen futbolseverler ''Fenerbahçe - Galatasaray maçı canlı izle'', ''FB GS derbisi şifresiz izle'' şeklinde araştırmalar yapıyor. İşte, ATV canlı yayın ekranı ile Türkiye Kupası Fenerbahçe - Galatasaray maçı izle…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.04.2025 - 14:20 Güncelleme: 02.04.2025 - 14:24
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        • 1

          Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe ile Galatasaray, bu kez Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde karşı karşıya gelecek. İki ezeli rakip, yarı finale çıkabilmek için kozlarını paylaşacak. Dev derbiyi takip etmek isteyen futbolseverler Fenerbahçe - Galatasaray maçı canlı izle araştırmalarına başladı. FB GS derbisi şifresiz izle ekranı ATV olarak belirlendi. Bu sezon yeni formatıyla düzenlenen Türkiye Kupası'nda sarı-lacivertliler, grup etabını lider tamamladı ve 3 maçta 9 puan toplayarak zirveye yerleşti. Sarı-kırmızılılar ise C grubunda Konyaspor'un arkasında ikinci sırada kalarak 3 maçta 5 puan elde etti. İşte, ATV canlı yayın ekranı ile Türkiye Kupası Fenerbahçe - Galatasaray maçı izle…

        • 2

          FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Fenerbahçe - Galatasaray maçı, 2 Nisan 2025 Çarşamba bugün saat 20.45'te başlayacak.

        • 3

          FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

          Ülker Stadyumu'nda oynanacak mücadele, ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

          Müsabakayı kazanan takım, yarı finalde Konyaspor ile karşılaşacak.

        • 4

          FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11’LER

          FENERBAHÇE: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Skriniar, Yusuf Akçiçek, Amrabat, Szymanski, Kostic, Oğuz Aydın, İrfan Can Kahveci, Talisca, En-Nesyri.

        • 5

          GALATASARAY: Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Torreira, Lemina, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Gabriel Sara (Mertens), Osimhen.

        • 6

          FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE KANALI

          Fenerbahçe - Galatasaray maçını aşağıda yer alan link aracılığıyla canlı ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz.

          https://www.atv.com.tr/canli-yayin

          HTSPOR CANLI SKOR TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 7

          ATV FREKANS BİLGİLERİ

          ATV güncel frekans bilgileri şu şekildedir:

          Frekans: 12053 Mhz

          Symbol Rate: 27500

          FEC: 5/6

          Pol: Yatay (Horizontal)

        • 8

          UYDU FREKANSLARI

          atv' nin SD ve HD yayınları yeni uydu değerlerini uydu alıcılarına aşağıdaki biçimde yükleyebilirsiniz; SD ve HD yayınlarımız tek frekanstan tarattırılıcaktır.

          a. Ana menüye girebilmek için ; uzaktan kumandanızda ' MENÜ ' veya ' SETUP ' yazan düğmeye basınız .

          b. Uydu alıcısı marka modeline göre ; ' KANAL ARAMA ' , ' MANUEL ARAMA ' , ' KANAL EKLEME ' , ' EL İLE ARAMA ' gibi menülerden hangisi beliriyor ise YUKARI - AŞAĞI tuşlarını kullanarak ona gelip ' OK ' e basınız.

          c. Açılan pencerede yine uydu alıcısının marka modeline göre ; ' TP FREKANSI ' , ' ALIŞ FREKANSI ' , ' FREKANS ' , ' UYDU FREKANSI ' seçeneklerinden biri belirecektir , YUKARI - AŞAĞI tuşlarını kullanarak o seçeneğin üstüne gelip kumandada bulunan rakam tuşlarını kullanarak atv yeni frekansı olan ' 12053 ' değerini girin.

          d. Yine aynı pencerede ' SEMBOL ORANI ' yada ' SYMBOL RATE ' değeri olacaktır. YUKARI - AŞAĞI tuşlarını kullanarak o seçeneğin üstüne gelip kumandada bulunan rakam tuşlarını kullanarak ' 27500 ' girin..

        • 9

          e. Yine aynı pencerede bulunan ve ' POLARIZASYON ' yada ' POL ' şeklinde bir yazı olacaktır. YUKARI - AŞAĞI tuşlarını kullanarak o seçeneğin üstüne gelip sonra SAĞ - SOL ok tuşlarıyla ' H ' , ' HORIZONTAL ' yada ' YATAY ' olacak şekilde değiştirin.

          f. Yine aynı yerde bulunan ' FEC ' değerini değiştirmek için YUKARI - AŞAĞI tuşlarını kullanarak o seçeneğin üstüne gelip sonra SAĞ - SOL ok tuşlarıyla ' 5 / 6 ' seçilmelidir. Bazı uydu alıcılarında bu değerin girilebileceği bir alan bulunmamaktadır. Bu durumda bu değerin girilmesine gerek yoktur.

          g. Son olarak ' OK ' tuşuna basarak atv yeni Uydu parametrelerini kaydetmiş olacaksınız. Aramayı tamamlayabilmek için Uydu Alıcısı marka modeline göre değişen ' ARAMA BAŞLAT ' yada ' TP ARA ' seçeneğinin üstüne gelerek arama işlemi başlatmanız gerekmektedir.

          h. Arama işlemi tamamlandıktan sonra Uydu Alıcısı yeni aranan kanalı kanal listesinin en sonuna kaydedecektir.

        • 10
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