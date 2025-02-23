Fenerbahçe, Galatasaray derbisinin hazırlıklarını tamamladı
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yarın deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yarın Galatasaray'la deplasmanda yapacağı derbi maçın hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Sarı-lacivertliler, antrenmanın ardından tesislerde kampa girdi.