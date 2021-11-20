Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanı kulüp başkanı Ali Koç ile yönetim kurulu üyeleri Ömer Temelli ve Selahattin Baki de takip etti.

Isınma ve çabukluk hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma ve pas çalışmasının ardından çift kale maçla devam etti. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sarı-lacivertliler, antrenmanın ardından tesislerde kampa girdi.