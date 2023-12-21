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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe, Galatasaray derbisinin hazırlıklarına başladı - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe, Galatasaray derbisinin hazırlıklarına başladı

        Fenerbahçe, Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 14:58 Güncelleme: 21.12.2023 - 14:58
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        F.Bahçe'de derbi mesaisi başladı
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        Trendyol Süper Lig'de averajla 2. sırada yer alan Fenerbahçe, merakla beklenen Galatasaray ile oynayacağı derbi karşılaşmasının hazırlıklarına başladı.

        Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla start aldı. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Dün Kayserispor ile oynanan maçta ilk 11'de görev alan sarı-lacivertli futbolcular idmanı salonda yapılan rejenerasyon çalışmasıyla noktaladı.

        Sarı-lacivertiler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenman ile sürdürecek.

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