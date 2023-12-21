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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilere çevrildi - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilere çevrildi

        Trendyol Süper Lig'de oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler, iki takımın kalecilerinde olacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 12:24 Güncelleme: 21.12.2023 - 12:24
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        Trendyol Süper Lig'de averajla lider olarak yer alan Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Dominik Livakovic, sarı-lacivertli formayı ligde 13 kez terletti.

        Sarı-lacivertli takım, 28 yaşındaki file bekçisinin görev yaptığı müsabakalarda 11 galibiyet, birer de beraberlik ile yenilgi yaşadı. Hırvat kaleci, görev yaptığı karşılaşmaların 7'sinde toplam 13 gol yerken, 6 mücadelede ise kalesini gole kapatmayı başardı.

        Türkiye'deki ilk sezonunu geçiren Livakovic, Fenerbahçe formasıyla ilk kez Galatasaray derbisinde sahaya çıkacak.

        Fenerbahçe'nin ligdeki diğer 3 maçının 2'sinde İrfan Can Eğribayat, 1'inde de Manchester United'a transfer olan Altay Bayındır görev yaptı. Sarı-lacivertli ekip, söz konusu 3 maçı kazandı. İrfan Can 2 müsabakada kalesinde gole izin vermezken, Altay 1 gole engel olamadı.

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        MUSLERA, BU SEZON LİGDE 15 MÜSABAKADA KALEYİ KORUDU

        Galatasaray'ın tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera, bu sezon sadece 1 lig maçını kaçırdı.

        Sarı-kırmızılı ekibin yaptığı 16 maçın 15'inde görev alan Muslera, sadece 9 gol yedi. Uruguaylı kaleci, süre aldığı müsabakaların 8'inde kalesini gole kapattı.

        Muslera'nın sakatlanarak çıktığı 11. haftadaki Kasımpaşa maçının son 30 dakikasında ve cezalı olduğu 17. haftadaki VavaCars Fatih Karagümrük müsabakasında kaleyi Günay Güvenç korudu.

        Kasımpaşa müsabakasının son 30 dakikası ve 17. haftadaki VavaCars Fatih Karagümrük karşılaşmasında kaleyi koruyan Günay, rakiplerine gol izni vermedi.

        MUSLERA'NIN DERBİ DENEYİMİ YÜKSEK

        Galatasaray'a 2011-2012 sezonunda transfer olan Muslera, 13 sezonda toplam 53 derbi maçta görev aldı.

        Deneyimli file bekçisi, Beşiktaş ve Fenerbahçe derbilerinde 23 galibiyet, 15'er beraberlik ve mağlubiyet gördü. Söz konusu karşılaşmalarda rakiplerin 51 golüne engel olamayan Muslera, 21 derbide gol yememeyi başardı.

        Muslera, daha önce 24'ü Süper Lig, 1'i Türkiye Kupası, 3'ü de TFF Süper Kupa maçı olmak üzere Fenerbahçe'ye karşı oynadığı 28 karşılaşmada 11 galibiyet, 9 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı.

        Sarı-lacivertli takımla yapılan 28 müsabakada kalesinde 24 gol gören Muslera, 12 karşılaşmada ise kalesini gole kapattı.

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