Fenerbahçe Galatasaray derbisi ne zaman ve hangi gün oynanacak? FB GS maçı kaçıncı hafta?
Süper Lig'de rekabet iyice kızışmaya başladı. Zirvenin ilk iki sırasında yer alan Fenerbahçe ile Galatasaray'ın ne zaman karşılacağı şimdiden gündem olmuş durumda. Konuyla ilgili olarak hem maçın ne zaman ve kaçıncı haftada oynananacağı hem de iki takımın kalan maçlarına dair bilgileri bir araya getirdik...
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Fenerbahçe Galatasaray derbisi için geri sayım devam ediyor. Ligin 10. haftası itibariyle Fenerbahçe 10'da 10 yaparak zirvede yer alırken en yakın takipçisi Galatasaray ise 10'da 9 yaparak 2 puan eksikle zirve takibini sürdürüyor. İşte, şimdiden heyecanla beklenen iki takımın hem lig hem de Süper Kupa'daki maçlarına dair bilgiler...
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FENERBAHÇE GALATASARAY DERBİSİ NE ZAMAN OYNANACAK?
Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak Fenerbahçe Galatasaray derbisi, 24 Aralık 2023 tarihinde oynanacak ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.
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FENERBAHÇE GALATASARAY SÜPER KUPA MAÇI NE ZAMAN? TFF AÇIKLADI!
"2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe arasındaki 2023 Turkcell Süper Kupa maçı kulüplerimizin bilgisi dahilinde, 30 Aralık 2023 Cumartesi günü saat 20.00'de Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda oynanacaktır."
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İŞTE FENERBAHÇE'NİN LİGİN İLK YARISINDA KALAN MAÇLARI
4 Kasım 2023: Fenerbahçe Trabzonspor
12 Kasım 2023: Adana Demirspor Fenerbahçe
26 Kasım 2023: Fenerbahçe Karagümrük
4 Aralık 2023: Fenerbahçe Sivasspor
9 Aralık 2023: Beşiktaş Fenerbahçe
17 Aralık 2023: Fenerbahçe Konyaspor
20 Aralık 2023: Kayserispor Fenerbahçe
24 Aralık 2023: Fenerbahçe Galatasaray
7 Ocak 2024: İstanbulspor Fenerbahçe
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İŞTE GALATASARAY'IN LİGİN İLK YARISINDA KALAN MAÇLARI
3 Kasım 2023: Galatasaray Kasımpaşa
11 Kasım 2023: Hatayspor Galatasaray
25 Kasım 2023: Galatasaray Alanyaspor
2 Aralık 2023: Pendikspor Galatasaray
8 Aralık 2023: Galatasaray Adana Demirspor
16 Aralık 2023: Sivasspor Galatasaray
20 Aralık 2023: Galatasaray Karagümrük
24 Aralık 2023: Fenerbahçe Galatasaray
7 Ocak 2024: Galatasaray Konyaspor