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Derbilerin en deneyimlisi Muslera

Galatasaray’ın kaptanı Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, Fenerbahçe'ye karşı oynadığı 26 maçla derbilerde takımın en deneyimli ismi konumunda bulunuyor.

Giriş: 05.01.2023 - 11:51 | Güncelleme: ABONE OL
Fenerbahçe Galatasaray derbilerinin en deneyimlisi Fernando Muslera
İHA

Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında Galatasaray, pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Bu önemli mücadelede sarı-kırmızılıların kaptanı Fernando Muslera, derbilerde takımın en deneyimli futbolcusu olarak dikkat çekiyor. 2011 yılında Galatasaray'a transfer olan Uruguaylı kaleci, bugüne kadar 22'si Süper Lig, 3'ü TFF Süper Kupa ve 1'i Türkiye Kupası finali olmak üzere 26 kez Fenerbahçe derbisinde görev aldı. Deneyimli kaleci ayrıca kariyerinde en çok da Fenerbahçe'ye karşı forma giydi.

Muslera'nın oynadığı Fenerbahçe derbilerinde Galatasaray, 9 kez sahadan galip ayrıldı. Fenerbahçe de 1'i TFF Süper Kupa'da penaltılarla olmak üzere 8 defa rakibini mağlup etti. 9 mücadele ise berabere sona erdi.

36 yaşındaki kaleci, bu sezon 15'i Süper Lig, 1'i de Türkiye Kupası olmak üzere toplam 16 müsabakada görev aldı ve kalesinde 12 gol gördü.

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