Fenerbahçe - Galatasaray | CANLI YAYIN

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Fenerbahçe ve Galatasaray, Süper Lig'in 18. haftasında Kadıköy'de Ülker Stadı'nda karşı karşıya geliyor.

SAAT: 19.00

HAKEM: Arda Kardeşler

STAT: Ülker Stadyumu

YAYIN: beIN SPORTS 1

Fenerbahçe: Livakovic, Oosterwolde, Djiku, Osayi, Ferdi, Crespo, Szymanski, İrfan Can, Cengiz Ünder, Tadic, Dzeko

Galatasaray: Muslera, Barış Alper, Abdülkerim, Nelsson, Boey, Torreira, Kerem Demirbay, Kerem Aktürkoğlu, Ziyech, Mertens, Icardi

Ligde geride kalan 16 maçta iki takım da 14'er galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyetle benzer performans sergileyerek ilk iki sırayı aldı.

REKLAM Averajla lider durumda bulunan Fenerbahçe, attığı 44 golle ligin en çok skor üreten takımı konumunda bulunuyor. Sezona 10 maçlık galibiyet serisiyle başlayarak bu anlamda rekor kıran teknik direktör İsmail Kartal'ın ekibi, sahasında Trabzonspor'a 3-2 mağlup olduktan sonra Adana Demirspor ile deplasmanda berabere kaldı. Sarı-lacivertli takım, bu beraberliğin ardından ligde çıktığı 4 maçta VavaCars Fatih Karagümrük, EMS Yapı Sivasspor, Beşiktaş ve Mondihome Kayserispor maçlarını galibiyetle tamamladı.

FRED VE MERT HAKAN CEZALI, BECAO VE ZAJC SAKAT Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesinde 4 eksik bulunuyor. Kayserispor deplasmanında kırmızı kart gören Mert Hakan Yandaş ve Fred cezalı oldukları için derbide takımlarını yalnız bırakacak. Sakatlıkları bulunan Becao ve Zajc da Galatasaray karşısında oynayamayacak. REKLAM Sarı kart sınırında olan İrfan Can Kahveci ve Miguel Crespo derbide sarı kart görmesi durumunda 19. haftadaki İstanbulspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

DZEKO DÖNÜYOR Sağ ayak arka adalesinde zorlanma tespit edilen ve bu nedenle Mondihome Kayserispor ile deplasmanda oynanan maçta riske edilmeyen golcü oyuncu Edin Dzeko, Galatasaray maçıyla formasına kavuşuyor. Ligde oynadığı 15 maçta 12 gol atıp takım arkadaşlarını da 4 kez golle buluşturan Bosna Hersekli futbolcu, bu sezon forma giydiği 21 resmi maçta ise toplamda 16 gol atıp 7 asist yaparak 23 gole katkı sağladı.

EVİNDEKİ SON DÖRT MAÇIN ÜÇÜNÜ KAYBETTİ Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'la sahasında oynadığı son 4 karşılaşmada 1 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşadı. Sarı-lacivertli takım bu maçlarda 3 gol atarken kalesinde 7 gol gördü. Ülker Stadı'nda oynanan son derbiyi geçen sezon Galatasaray 3-0 kazanmıştı. REKLAM BÜYÜK MAÇLARIN GOLCÜSÜ ICARDI Mauro Icardi, Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan takımlara karşı forma giydiği tüm maçlarda ağları havalandırmayı başardı. Arjantinli futbolcu, ligde Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir ile oynanan 10 karşılaşmada 13 kez topu filelere gönderdi.

Icardi, forma giydiği 3 Beşiktaş maçında 5, 3 Başakşehir karşılaşmasında 3, 2 Trabzonspor müsabakasında 3, 2 Fenerbahçe derbisinde 2 kez ağları havalandırma başarısı gösterdi. LİGİN EN İYİ SAVUNMA YAPAN TAKIMI Galatasaray, Süper Lig'de en iyi savunma yapan takım olarak dikkati çekiyor. Ligde çıktığı 16 karşılaşmada 32 gol atarak en iyi hücum performansını sergileyen ikinci takım olan sarı-kırmızılılar, kalesinde ise sadece 9 gol gördü. "Cimbom" bu performansıyla kalesinde en az gole izin veren takım oldu.

DAVINSON VE OLIVEIRA YOK Galatasaray'da sakatlığı bulunan Davinson Sanchez ve Sergio Oliveira, derbide forma giyemeyecek. Göğüs kasında kopuk oluştuğu için ülkesi Portekiz'de ameliyat edilen tecrübeli futbolcu, takımının yanında olamayacak. Arka üst adalesinde grade iki zorlanma tespit edilen ve bir süredir tedavisine devam edilen Davinson da zorlu deplasmanda forma giyemeyecek. REKLAM

MUSLERA KALEYİ DEVRALIYOR Sarı-kırmızılı ekibin kaptanı Fernando Muslera'nın cezası sona erdi. Sarı kart cezası nedeniyle ligin 17. haftasındaki VavaCars Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyen tecrübeli file bekçisi, derbide kaleyi koruyacak. Galatasaray'da Sacha Boey, Barış Alper Yılmaz, Lucas Torreira ve Davinson Sanchez, derbi öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular, derbide kart görmesi durumunda 19. haftadaki TÜMOSAN Konyaspor müsabakasında görev yapamayacak.

LİGDE 133. SINAV Fenerbahçe ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde 132 kez karşılaştı. Genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıtan Fenerbahçe, rakibine galibiyet sayısında 52-37 üstünlük kurdu. Ligdeki 43 maç da beraberlikle sonuçlandı. Lig maçlarında sarı-lacivertliler 162, sarı-kırmızılılar ise 130 gol kaydetti. SON 10 RESMİ MAÇ İki takım arasında oynanan son 10 derbinin 4'ü beraberlikle sonuçlandı. Rekabetteki son 10 karşılaşmada Fenerbahçe 2, Galatasaray ise 4 kez galip geldi. Söz konusu 10 derbide Fenerbahçe 8, Galatasaray 14 kez fileleri havalandırdı.

MAÇA RAKAMLARLA BAKIŞ Fenerbahçe ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde 133'üncü kez karşı karşıya gelecek. Bu rekabette bugüne kadar alınan galibiyet sayılarında sarı-lacivertlilerin 52-37 üstünlüğü bulunuyor.

Süper Lig tarihinde en fazla kırmızı karta sahne olan rekabet Fenerbahçe (25) ile Galatasaray (32) arasında (57). Ezeli rakipleri karşı karşıya getiren son 12 lig maçında toplam 10 kırmızı kart çıktı (Fenerbahçe 7-3 Galatasaray).

Galatasaray'ı konuk ettiği son dört Süper Lig maçının üçünü kaybeden Fenerbahçe (1G), daha önceki 32 karşılaşmada aldığı mağlubiyet sayısını eşitledi (22G 7B). Sarı-lacivertliler, son dört maçlık süreçteki tek galibiyetini İsmail Kartal yönetiminde aldı (Nisan 2022).

Fenerbahçe ile oynadığı son iki Süper Lig maçını 3-0 kazanan Galatasaray, bu rekabet tarihinde üst üste 3+ galibiyet aldığı tek süreci Nisan 1960-Ocak 1962 arasında yaşadı (4 maç). Sarı-kırmızılı ekibin başında üst üste üç Fenerbahçe galibiyeti almayı başaran tek teknik direktör o serinin son üç maçında görev yapan Gündüz Kılıç.

Süper Lig tarihinde bir sezonun ilk 16 maçı itibarıyla en fazla galibiyet alan ve puan toplayan iki takım, bu sezon 14 maç kazanan ve 43 puana ulaşan Fenerbahçe ve Galatasaray.