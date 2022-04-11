Fenerbahçe Galatasaray basketbol derbisi için geri sayım başlamış durumda. Bu sezon şampiyonluk hedefleyen iki ezeli rakibin mücadelesi öncesi merak edilen bilgileri bir araya getirdik.

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

ING Basketbol Süper Lig'in 27. hafta mücadelesi olan Fenerbahçe Galatasaray maçı bu akşam saat 20:30'da başlayacak.

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Büyük bir merakla beklenen Fenerbahçe Galatasaray basketbol derbisi Tivibu Spor 2'den canlı yayınlanacak.