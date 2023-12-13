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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Fenerbahçe - Galatasaray arasındaki derbi maçlar ne zaman oynanacak? - Galatasaray Haberleri

        Fenerbahçe - Galatasaray arasındaki derbi maçlar ne zaman oynanacak?

        Halil Umut Meler'e saldırı sonrasında liglere yapılan erteleme kararıyla fikstür de değişti. TFF, liglerin 19 Aralık'ta kaldığı yerden devam edeceğini açıklarken gözler de Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki derbilere döndü! Süper Lig'de iki hafta sonra oynanacak müsabakaların tarihlerinin değişip değişmediği merak konusu oldu! İşte detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.12.2023 - 16:49 Güncelleme: 13.12.2023 - 16:49
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        Derbiler ne zaman oynanacak?
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        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırının ardından süresiz ertelediklerini açıkladıkları tüm liglerdeki maçların 19 Aralık Salı günü yeniden başlayacağını bildirdi.

        TFF Yönetim Kurulu, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirdiği toplantıda, Süper Lig'de 11 Aralık'ta yapılan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının bitimiyle, başkent ekibinin başkanı Faruk Koca ile iki kişinin hakem Halil Umut Meler'e saldırısının ardından gelişmeleri değerlendirdi.

        Büyükekşi, toplantı sonrası düzenlediği basın toplantısında, olaylı maç gecesi süresiz ertelediklerini açıkladıkları liglerdeki tüm maçların 19 Aralık Salı gününden itibaren yeniden başlayacağını duyurdu.

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        TFF Başkanı, Süper Lig'de 19 Aralık Salı günü 17. hafta karşılaşmalarının, ertelendiği için bu hafta sonu yapılmayacak 16. hafta karşılaşmalarının ise 10 Ocak 2024 haftasında oynanacağını da belirtti.

        DERBİ TARİHLERİ DEĞİŞMİYOR

        Yaşanan bu gelişmelerin ardından gözler Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki derbilere dönmüştü. Ertelenen maçların ne zaman oynanacağı ve fikstürün diğer haftalarının etkilenip etkilenmeyeceği merak konusu olurken Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki derbilerin tarihleri değişmedi.

        İki ezeli rakip 24 Aralık 2023'te İstanbul'da Süper Lig müsabakasında karşı karşıya gelecek.

        Fenerbahçe ile Galatasaray 29 Aralık 2023'te ise bu kez Riyad'da TFF Süper müzesine götürmek için sahaya çıkacak.

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