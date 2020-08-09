Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz ve Acıbadem arasında imzalanan sponsorluk anlaşması çerçevesinde, bugün Acıbadem Altunizade Hastanesi'nden Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ne gelen sağlık ekibi, futbolcularımıza EKG çekimi ve kan alım işlemi yaptı." ifadelerine yer verildi.

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