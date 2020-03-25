AA

Fenerbahçe futbol altyapı takımları e-antrenman uygulamasına geçti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Altyapı takımlarımızın antrenman programları, internet üzerinden video eş zamanlı bağlantı programı aracılığıyla kondisyoner ve antrenörleri tarafından yaptırılmaktadır. Bu doğrultuda futbolcularımızın fiziksel durumlarını en üst düzeyde tutabilmek için günlük antrenman programları ev ortamına göre yeniden düzenlenmiştir." ifadelerine yer verildi.

İlk olarak 19 Yaş Altı Futbol Takımı ile başlatılan uygulamanın bugün itibarıyla bütün altyapı takımlarına uygulanacağı ve ikinci bir bildirime kadar e-antrenman uygulamasının devam edeceği belirtildi.