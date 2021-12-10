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Fenerbahçe - Frankfurt maçı yazar yorumları! Vitor Pereira...

Fenerbahçe - Frankfurt maçı yazar yorumları

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi grup aşamasındaki son maçında Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kaldı. Spor yazarları, Fenerbahçe - Eintracht Frankfurt maçını yorumladı

10.12.2021 - 09:52 | Güncelleme: FUTBOL

  • MUSTAFA SAPMAZ

    Fenerbahçe bu sene ligde şansını kovalarken, bu sezon taze çıkmış Konferans Ligi için ciddi bir hedef koyabilir. Kalan rakiplerin gücü, iddialı olabilecek kulüplerin bu ligde yaşayacağı konsantrasyon kaybı Fenerbahçe'nin düşündüğünden de fazla ilerleyebileceği bir ortamı sunabilir.

  • Elbette bunun için önce bir Avrupa hedefi koymak gerekir. Ligde şansınızı zorlayıp, lideri kovala. Avrupa'da final hedefi koy. Türkiye Kupası'nı al. İnanın Fenerbahçe'yi uzun süredir girdiği tünelin karanlığından aydınlığa çıkarır. Umarım dünkü görüntü sadece formalite maçı olmasından kaynaklanmıştır. Yoksa hiç öyle bir hedef koyacak görüntüde değillerdi.

  • GÜRCAN BİLGİÇ

    Yenilse bile Fenerbahçe'nin gruptaki pozisyonunu değiştirmeyecek bir maçtı. En kritik lig virajında orta sahayı gençlerle oynamayan teknik adam bu kez öyle yapmadı. Ne yaptı; yine "beşli" oynadı. Ne oldu; yine rakip kaleye gidemedi. Neden gidemedi; çünkü topu rakibe verdi. Hızlı hücum yaptı mı; ilginçtir, kontratak oynayıp da, kontratak yapamayan bir takım vardı. Peki "Beşli"de ısrarı neden; inat yapıyor muhtemelen. Rizespor'u yendi ya, hep öyle olacağını sanıyor. Halbuki skor sistemden değil, oyuncularının becerisinden kaynaklandı.

  • Peki, neden tehlike kapıda? İşte kritik nokta burası… Öyle veya böyle; Fenerbahçe lider Trabzonspor'un 12 puan gerisinde ve onu tehdit eden tek takım. Son dört haftayı kayıpsız geçmesi halinde, puan farkını kapaması muhtemel. Ama yaşananlardan ders almayan, yetersiz olan, önceliğini gol yememek yapan bir teknik adamı var. 

     

  • ERCAN GÜVEN

    Kimse şaşırmasın… Dehşete kapılmasın… Lütfen kimse yerinden kalkmasın! Karmaşa, hengame, kontrol dışı bir şey yok ortada. Devinim, değişim, iniş çıkışlar, sahnede bir görünüp bir kaybolan yıldızlar, hepsi oyunun gereği. Kimse şaşırmasın… Dehşete kapılmasın… Devinim, değişim, iniş çıkışlar, sahnede bir görünüp bir kaybolan yıldızlar, hepsi oyunun gereği.Endişelenmeyin; tıkır tıkır işliyor “Fenerbahçe’nin sistemi”. Yeter ki anlayın! Pereira, cebinde üç perdelik sürprizlerle dolu bir vodvil ile geldi bu ülkeye. Kadroya falan bakmadı, sahaya koydu. Ve sürekli tekrar ediyor. 

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