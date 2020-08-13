Yeni sezonda giyeceği üç formayı, Gökhan Gönül, Filip Novak, Mert Hakan Yandaş ve Caner Erkin transferleriyle duyurarak gündem yaratan Fenerbahçe, forma satışında rekor kırıldığını duyurdu!

Sarı-lacivertliler 2020-21 sezonu formalarını dün satışa çıkarırken ilk 24 saatte Fenerium tarihinin en yüksek sayıda forma satışına ulaşıldığını duyurdu.

Fenerbahçe yaptığı paylaşımda "Büyük Fenerbahçe taraftarına teşekkür ederiz" ifadelerine de yer verdi.