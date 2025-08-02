Fenerbahçe, Feyenoord maçının hazırlıklarını sürdürdü!

Fenerbahçe, Hollanda temsilcisi Feyenoord ile 6 Ağustos Çarşamba günü deplasmanda oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçının hazırlıklarına devam etti.

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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idman; ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleri ile başladı.

Reaksiyon koşuları ve şut çalışmaları yapan futbolcular, taktiksel ve bireysel programlar ile antrenmana devam etti. İdman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı.