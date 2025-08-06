Habertürk
        Fenerbahçe - Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?

        Fenerbahçe - Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Feyenoord ile karşı karşıya geliyor. Hollanda'da oynanan ilk maçta rakibine 2-1 mağlup olan sarı lacivertliler tur şansını ikinci maça bıraktı. Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma öncesinde, Fenerbahçe - Feyenoord karşılaşmasının tarihi ve maç saati taraftarlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Fenerbahçe - Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Fenerbahçe - Feyenoord rövanş maçı yayıncı kuruluşu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.08.2025 - 23:58 Güncelleme: 06.08.2025 - 23:58
        • 1

          Fenerbahçe - Feyenoord maçı için nefesler tutuldu. Feyenoord ile daha önce biri hazırlık maçı olmak üzere 6 kez karşılaşan temsilcimiz, 2 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet alırken; 6 gol atıp, 8 gol yedi. Sarı-lacivertliler rakibini elemesi durumunda, play-off turunda Benfica - Nice eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak. Peki, "Fenerbahçe - Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?" İşte detaylar...

        • 2

          FENERBAHÇE - FEYENOORD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Fenerbahçe-Feyenoord maçı 12 Ağustos Salı günü saat 20.00'de başlayacak.

        • 3

          FENERBAHÇE-FEYENOORD MAÇI HANGI KANALDA?

          Feyenoord-Fenerbahçe maçı S Sport Plus ekranlarında yayınlanacak.

        • 4

          PLAY-OFF'TAKİ MUHTEMEL RAKİPLER DE BELLİ OLDU

          Fenerbahçe'nin Feyenoord'u elemesi durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri de belli oldu.

          Sarı-lacivertliler, Feyenoord'u saf dışı bırakırsa, Benfica - Nice eşleşmesinin galibi ya da Club Brugge - Salzburg /Brann eşleşmelerinden çıkan takımla play-off turunda karşılaşacak.

        • 5

          FENERBAHÇE KAMP KADROSU!

          İrfan Can Eğrtibayat, Tarık Çetin, Dominik Livakovic, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Yusuf, Archie Brown, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Jhon Duran, Anderson Talisca, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun

        • 6

          ROBIN VAN PERSIE ÇALIŞTIRIYOR

          Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundaki rakibi Feyenoord'u tanıdık bir isim çalıştırıyor. Sarı-lacivertlilerde 2015-2018 yılları arasında forma giyen Robin van Persie, Hollanda ekibinin teknik direktörlüğünü yapıyor. 41 yaşındaki teknik adam, 24 Şubat’ta Feyenoord’un başına geçmişti. Robin van Persie, 2015/16 sezonunda Manchester United’dan sarı-lacivertli ekibe transfer olmuş, çıktığı 87 maçta 36 gol atmıştı.

        • 7
        Yazı Boyutu
