Fenerbahçe - Feyenoord maçı için nefesler tutuldu. Feyenoord ile daha önce biri hazırlık maçı olmak üzere 6 kez karşılaşan temsilcimiz, 2 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet alırken; 6 gol atıp, 8 gol yedi. Sarı-lacivertliler rakibini elemesi durumunda, play-off turunda Benfica - Nice eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak. Peki, "Fenerbahçe - Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?" İşte detaylar...