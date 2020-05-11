Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, liglerin sona erdirilmesiyle ilgili açıklama yayımladı. Sarı-lacivertlilerin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Fenerbahçe için insan sağlığı tüm şampiyonluklar, kupalardan önemlidir! Şampiyonluk yürüyüşümüz seneye devam edecek!" denildi.

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