Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanan karşılaşmayı, Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komsuoğlu, sportif direktör Emre Belözoğlu, eski futbolcu Selçuk Şahin ve Fatih Karagümrük Kulübü Başkanı Süleyman Hurma da tribünden takip etti.
Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Erol Bulut, milli takımlarda yer alan oyuncuların yokluğunda Fatih Karagümrük karşısına, Harun Tekin, Serhat Ahmetoğlu, Lemos, Sadık Çiftpınar, Mikael Askarov, Gustavo, Mert Hakan Yandaş, Perotti, Sinan Gümüş, Ademi ve Cisse ilk 11'ini çıkardı.
Teknik direktör Şenol Can yönetimindeki Fatih Karagümrük ise müsabakaya, Aykut Özer, Alparslan Erdem, Koray Altınay, Biglia, Zeki Yıldırım, Mevlüt Erdinç, Fatih Kurucuk, Ramazan Civelek, Sabo, Jimmy Durmaz ve Aatif Chahechouhe 11'iyle başladı.
Müsabakanın 9. dakikasında kaleci Harun Tekin'in büyük hatasında Erik Sabo'nun golüne engel olamayan Fenerbahçe, 24. dakikada Cisse'yle beraberliği yakaladı.
Sarı-lacivertliler, 41. dakikada Serhat Ahmetoğlu, 46. dakikada ise Ademi'nin golleriyle ilk yarıyı 3-1 üstün tamamladı.
Karşılaşmanın ikinci yarısında 82. dakikada Alparslan Erdem, 85. dakikada ise Sobiech'in gollerine engel olamayan Fenerbahçe, sahadan 3-3 eşitlikle ayrıldı.
Fenerbahçe'de karşılaşmanın ikinci yarısında Serhat Ahmetoğlu, Harun Tekin, Papiss Cisse, Mert Hakan Yandaş, Mikael Askarov ve Diego Perotti oyundan çıkarken, bu isimlerin yerine Eyüp Akcan, Uğur Kaan Yıldız, Gürkan Başkan, Fatih Mert Çıtlık, Oytun Özdoğan ve Mame Thiam oyuna dahil oldu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!